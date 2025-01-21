Американский президент Дональд Трамп вновь привлёк внимание к своей роли в международной политике, заявив о готовности Украины к переговорам по урегулированию конфликта. По словам эксперта Григория Ярыгина, доцента кафедры американских исследований СПбГУ, такие заявления подчёркивают, что ключевые решения по украинскому вопросу принимаются именно в Вашингтоне, а не в Европе. Это, по его мнению, свидетельствует о прямом вовлечении США в процесс, что отличает подход Трампа от политики его предшественника Джо Байдена.

Ярыгин отметил, что Трамп, несмотря на свой популистский стиль, с первых дней президентства демонстрирует осторожность и прагматизм в вопросах взаимодействия с Россией. Его заявления о переговорах с Владимиром Путиным, по мнению эксперта, указывают на стремление к диалогу, чего не наблюдалось в администрации Байдена.

Кроме того, недавний указ Трампа о временной приостановке военной помощи другим странам на 90 дней также вписывается в эту стратегию. Речь идёт не только о Украине, но и о других ключевых партнёрах США, таких как Тайвань, Япония, Иордания и Израиль. Однако детали указа пока остаются неясными: какие именно программы и страны будут затронуты, и как это повлияет на финансирование, определяемое Конгрессом.

Эксперты отмечают, что такой шаг может быть частью более широкой стратегии пересмотра внешнеполитических приоритетов США. Трамп, судя по всему, намерен переоценить, насколько текущая помощь соответствует национальным интересам страны. Пока остаётся открытым вопрос, как это скажется на отношениях с союзниками и на международной арене в целом.