В испанском городе Сантонья, расположенном в автономном сообществе Кантабрия, произошёл необычный случай, который привлёк внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов. Гражданская гвардия задержала 87-летнюю женщину, подозреваемую в участии в сети наркоторговцев. Как сообщает газета *Pais*, пожилая жительница продавала запрещённые вещества прямо из окна своего дома, а также в местных барах, куда приходила с ходунками.

Операция, проведённая полицией, завершилась задержанием девяти человек, включая шестерых мужчин и трёх женщин. Пятеро из них были заключены под стражу. В ходе рейда изъято более 6,5 килограмма наркотических веществ. Расследование, начатое ещё в 2024 году, выявило, что группа действовала в Сантонье и соседнем городе Лимпиас.

Этот случай стал неожиданностью для многих, учитывая возраст главной подозреваемой. Однако, как отмечают эксперты, подобные истории подчёркивают, что наркоторговля может принимать самые разные формы, и борьба с ней требует постоянного внимания со стороны властей.

Испанские правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить все детали деятельности группы и возможные связи с другими криминальными структурами.