Зима – это не только время года, но и сезон, когда наш организм требует особого ухода. Холодный воздух и сухость помещений могут негативно повлиять на нашу кожу, если не уделять ей должного внимания. Доктор Нахид Али, старший научный сотрудник стамбульской клиники Vera, поделился секретами о том, какие части тела нуждаются в особом уходе зимой.

Зимой наша кожа особенно уязвима. Холодный воздух на улице и сухой воздух в помещении могут нарушить защитный барьер кожи, что приводит к покраснениям, шелушениям и даже обострению экземы. Чтобы избежать этих проблем, доктор Али рекомендует использовать мягкое очищающее средство для умывания и увлажняющий крем, чтобы сохранить кожу здоровой и эластичной.

Ноги: идеальная среда для грибков

Толстые носки и закрытая обувь могут задерживать пот, создавая идеальную среду для грибковых инфекций. Чтобы предотвратить это, доктор Али советует ежедневно мыть ступни ног, чаще менять носки и тщательно просушивать обувь. Эти простые действия могут спасти вас от неприятных последствий.

В зимний период важно не забывать о заботе о своем теле, особенно о таких чувствительных участках, как лицо и ноги. Следуя советам доктора Али, вы сможете сохранить свою кожу здоровой и избежать проблем, связанных с зимним сезоном.