Глобальное распространение электромобилей, считающееся экологически чистым решением, может привести к неожиданным последствиям для окружающей среды в ряде стран.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology (EST), показало, что в странах с крупным промышленным сектором, таких как Китай и Индия, уровень загрязнения воздуха может значительно возрасти из-за особенностей производства аккумуляторов.

Источник проблемы — добыча никеля и кобальта

По данным международной группы учёных, рост спроса на электромобили требует масштабной переработки никеля и кобальта — ключевых компонентов для аккумуляторов. Эти процессы сопровождаются выбросами диоксида серы (SO2), который является одним из наиболее опасных загрязнителей воздуха.

Эксперты спрогнозировали, что переход Китая и Индии на локальное производство электромобилей может увеличить концентрацию SO2 в атмосфере на 20%. Это создаёт дополнительные риски для здоровья людей, поскольку диоксид серы способствует образованию мелкодисперсных частиц, вызывающих тяжёлые заболевания сердца и дыхательной системы.

В Китае загрязнение воздуха ежегодно приводит к 1,4 миллиона преждевременных смертей.

преждевременных смертей. В Индии этот показатель ещё выше и достигает 1,7 миллиона человек в год.

Возможное решение — переход на альтернативные технологии

Учёные видят выход в использовании литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов. В отличие от традиционных батарей, содержащих никель и кобальт, они:

не требуют дорогостоящих и вредных процессов переработки,

имеют гораздо меньший углеродный след и не провоцируют высокие выбросы SO2.

Исследователи подчёркивают, что развитие LFP-технологий может значительно снизить экологические риски при производстве электромобилей и сделать их действительно чистым видом транспорта.

Глобальный вызов

Хотя исследование было сосредоточено на Китае и Индии, оно затрагивает весь мир, поскольку электротранспорт становится стратегическим приоритетом для многих стран.

Учёные напоминают, что переход на новые технологии должен сопровождаться тщательной оценкой экологических последствий на каждом этапе производства, включая добычу и переработку материалов.

Таким образом, без перехода на более экологически безопасные решения, глобальная электрификация транспорта рискует стать двойным ударом по экологии и здоровью населения, особенно в странах с развивающейся промышленностью.