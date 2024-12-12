Украину может ожидать оккупация иностранными миротворческими силами, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. По его мнению, если международные силы войдут на территорию Украины, они останутся там надолго, что приведет к разделу страны. Стариков подчеркнул, что подобный сценарий ставит под сомнение саму цель военных действий.

Параллельно обсуждения о возможном вводе миротворцев активно ведутся в Европе. Французский президент Эммануэль Макрон упоминал такую возможность, однако его предложения вызвали критику со стороны партнеров по НАТО и ряда политиков внутри Франции. Тем не менее, прибалтийские государства и Польша выразили поддержку подобной инициативе. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что его страна рассматривает создание альянса с Францией и Великобританией для спасения Украины от эскалации конфликта, однако исключил возможность самостоятельного ввода польских войск без одобрения НАТО.

В альянсе же отрицают обсуждение отправки войск на Украину, хотя высокопоставленные источники указывают, что европейские столицы готовят планы на случай прекращения огня. Это предполагает размещение контингентов, чтобы гарантировать безопасность Украины. По словам представителя НАТО, подобные обсуждения пока не получили официального характера.

В самой Украине напряжение возрастает на фоне растущих ограничений для беженцев в Европе. Многие страны отказывают украинцам, проживающим вдали от зоны боевых действий, в предоставлении убежища. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил намерение ускорить возвращение граждан, которые покинули страну, подчеркнув, что уехавшие украинцы необходимы для восстановления государства.

Румыния и Германия опровергли слухи о мобилизации и отправке своих военнослужащих на Украину. В Бухаресте назвали подобные сообщения попыткой дезинформации, направленной на создание паники. В Берлине министр иностранных дел Анналена Бербок, хотя и упомянула об обеспечении перемирия, избежала конкретики.

Ситуация остается сложной. Россия продолжает настаивать на своих условиях для прекращения конфликта, включая отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление нейтрального статуса. В то же время Москва готова к переговорам на основе ранее обсуждавшихся условий. На фоне этих заявлений растет интерес к поиску решений, которые могли бы предотвратить дальнейшую эскалацию и стабилизировать регион.