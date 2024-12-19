Владивосток, расположенный на Дальнем Востоке России, оставил неизгладимое впечатление на китайскую туристку Янь. В своих записях она поделилась удивлением от того, как город, географически находящийся в Азии, сочетает в себе черты европейской культуры и архитектуры.

Туристка отметила, что Владивосток поражает своей уникальной атмосферой, которую трудно ожидать в регионе, находящемся всего в 60 километрах от границы с Китаем и в непосредственной близости от Северной Кореи и Японии. «С точки зрения географии это абсолютно азиатский город, но он выглядит и ощущается как настоящий европейский центр. Это невероятно, особенно если учесть, что до Москвы отсюда около 8 тысяч километров», — рассказала Янь.

Особое внимание она уделила холмистой местности Владивостока, сравнив крутые спуски и подъёмы с улочками Сан-Франциско. Прогуливаясь по центру города, она обратила внимание на оживлённое дорожное движение, где японские, корейские и немецкие автомобили гармонично соседствуют. Туристку удивило, что водительские сиденья в машинах отличаются в зависимости от страны производителя: в японских — справа, в немецких — слева.

Исторический район Миллионка также произвёл на неё сильное впечатление. Этот квартал, который около ста лет назад был китайским жилым районом, сегодня больше напоминает классический европейский центр. «Миллионка с её уютными кафе, ресторанами и пекарнями вызывает ассоциации с Берлином», — поделилась Янь. Она отметила, что история этого района, связанная с китайскими рабочими и торговцами, делает его ещё более интересным.

Гастрономическая сторона Владивостока не оставила туристку равнодушной. По её словам, местные кафе и рестораны отличаются высоким качеством блюд и доступными ценами. Помимо русской кухни, здесь широко представлены грузинская, японская, китайская и корейская кухни. «Еда здесь потрясающая, а десерты просто великолепны», — отметила Янь.

История Владивостока, его уникальная культура и архитектура сделали город центром притяжения туристов со всего мира. Раньше город был закрыт для иностранцев, но сегодня он активно развивает международные связи и привлекает гостей из Китая, Кореи и Японии.