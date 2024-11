Шведские учёные из Каролинского института представили результаты масштабного исследования, посвящённого влиянию сердечно-сосудистых препаратов на риск развития деменции. Анализ данных более 900 тысяч человек позволил выявить, что некоторые медикаменты могут снижать вероятность когнитивных нарушений, в то время как другие, наоборот, увеличивают риск.

Работа под руководством Александры Веннберг отличается от предыдущих исследований своим комплексным подходом. Ученые не ограничились изучением воздействия отдельных лекарств, а проанализировали широкий спектр сердечно-сосудистых препаратов. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Самые позитивные результаты связаны с использованием препаратов для контроля артериального давления, снижения уровня холестерина и антикоагулянтов. Длительное применение таких медикаментов — на протяжении пяти лет и более — снижает риск развития деменции на 25%. Особенно выраженный эффект наблюдался при комплексной терапии, включающей несколько видов лекарств. Эпидемиолог Моджу Дин отметил, что системное использование этих препаратов может играть ключевую роль в профилактике когнитивных нарушений.

Однако исследование также выявило риски, связанные с другими видами сердечно-сосудистых препаратов. В частности, антиагреганты, предотвращающие образование тромбов, увеличивают вероятность деменции на 13-25%. Кроме того, кратковременный приём любых сердечно-сосудистых медикаментов также связан с повышением риска когнитивных нарушений.

Специалисты подчеркивают, что эти выводы требуют дальнейших исследований. Прежде чем изменять курс лечения, пациентам важно проконсультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности и состояние здоровья.

Исследование шведских учёных стало важным шагом к пониманию связи между лечением сердечно-сосудистых заболеваний и профилактикой деменции. Эти данные могут лечь в основу новых рекомендаций по применению лекарств, направленных на сохранение когнитивного здоровья.