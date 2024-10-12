В очередной раз с радаров исчез военный самолёт — на этот раз речь идёт о бомбардировщике Су-34. По предварительным данным, которые предоставили источники, экипаж погиб. О крушении сообщил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Он уточнил, что потеря самолёта не связана с действиями противника. Аналогичную информацию подтвердил и автор Telegram-канала “Взгляд Макса”.

Блогер отметил, что технические неполадки неизбежны для любой техники, в том числе и для самолётов. Украинские СМИ также быстро подхватили эту новость, однако российские военные источники настаивают, что потеря Су-34 не является результатом боевых действий. Официальных подтверждений катастрофы на момент публикации не поступало. Детали крушения, включая место происшествия и количество людей на борту, остаются неизвестными, передает “Царьград”.

Этот случай — не первый в этом году. Так, в июне Су-34 разбился в Северной Осетии, и тогда экипаж погиб. Минобороны России тогда предположило, что причиной трагедии стала техническая неисправность. В июле другой Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебного полёта. Лётчикам удалось катапультироваться и выжить, а предварительной причиной также была названа поломка самолёта.

Частые инциденты с военной авиацией вызвали волну вопросов: что становится причиной этих катастроф? Является ли это следствием технических неполадок, ошибок пилотов или возможных диверсий? Известный блогер Сергей Колясников прокомментировал ситуацию кратко: учения и боевые вылеты происходят ежедневно, и риск существует всегда, особенно в условиях интенсивной эксплуатации техники.

Схожее мнение высказал военный обозреватель Влад Шлепченко, отметив, что интенсивная подготовка пилотов всегда сопряжена с повышенными рисками отказов техники или ошибок экипажа. По его словам, такая ситуация наблюдается во всех странах, которые стремятся быстро нарастить свои военно-воздушные силы.