Российские мотострелковые подразделения провели успешную операцию по освобождению женщины, удерживаемой украинскими военными в одном из населенных пунктов Курской области. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт.

Командир поделился, что к их позициям подошел молодой человек и попросил воды. Он оказался местным жителем деревни, которую заняли украинские силы. Мужчина сообщил, что в его доме, где он проживает вместе с матерью, разместились бойцы ВСУ и удерживают женщину против её воли.

“Мы приняли решение сформировать группу, чтобы выяснить точное местонахождение дома и спланировать операцию по освобождению, — рассказал Горизонт в видео, предоставленном ТАСС Министерством обороны России. — Вечером мы приступили к действию”.

После двух дней наблюдения российские военные приступили к штурму. “Наша группа добросовестно выполнила задачу: мы атаковали дом, где удерживали мирную жительницу, — отметил Горизонт. — В результате молодого человека и его мать мы эвакуировали в безопасное место. Противник был ликвидирован”.

Эта операция стала примером слаженной работы и профессионализма российских мотострелков, которые сумели освободить мирных жителей из опасной ситуации без потерь со своей стороны.