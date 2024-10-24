Обстановка в Суджанском районе Курской области продолжает накаляться. Военный корреспондент Юрий Подоляка сообщил, что украинские боевики и иностранные наёмники используют местных жителей как живой щит, удерживая их в городе Суджа. Этот населённый пункт был превращён в укреплённую зону, напоминающую Часов Яр, что затрудняет проведение военных операций.

На данный момент наблюдается относительное затишье, но военные эксперты полагают, что оно предвещает начало масштабных боевых действий. Российские силы уже приблизились к окраинам Суджи и готовятся к штурму. Несколько военных корреспондентов подтвердили подготовку российских войск к атаке.

Юрий Подоляка призвал к молитвам за жителей Суджи и выразил надежду, что предстоящая операция станет роковой для украинских подразделений, действующих в регионе.