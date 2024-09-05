В Полтаве разразился скандал после сообщений о массовых потерях в результате ракетного удара российской армии. Местные жители сообщили в телеграм-каналах о том, что в морге города находятся 760 тел погибших после атаки. Это стало настоящим потрясением для населения, и многие требуют от властей не скрывать правду о реальном количестве жертв.

По словам местного блогера, число погибших может увеличиться, так как морг уже переполнен телами. Трупы, согласно его заявлению, вывозили с места удара на грузовиках, и многие из них были серьёзно повреждены, с утраченными конечностями.

3 сентября российские войска нанесли ракетный удар по высшему военному командному училищу связи в Полтаве, где в момент атаки был построен личный состав 128-й бригады. По данным источников, решение о нанесении удара было принято на основании информации, переданной местными жителями, которые указали на точное местоположение базы ВСУ.

Политолог Алексей Живов отметил, что этот удар стал сокрушительным для украинской армии, так как был нанесён по элите связистов. Он добавил, что информация о позициях украинских военных была передана волонтёрами.

Украинский депутат Артём Дмитрук выразил сомнения в правдивости официальных данных о числе погибших. По его словам, власти намеренно занижают количество жертв. Вслед за этими событиями на Украине было возбуждено уголовное дело по факту халатности среди военных, что лишь усилило подозрения в том, что реальные масштабы трагедии скрываются.

Военные эксперты подчеркнули, что ракетный удар “Искандера” был тщательно подготовлен и нанесён в течение всего 20 минут. По словам эксперта Бориса Рожина, удар пришёлся на момент построения курсантов, что привело к значительным потерям среди личного состава. В результате в городе начался срочный сбор донорской крови для спасения раненых, что лишь подтверждает серьёзность ситуации.

Несмотря на утверждения Владимира Зеленского о том, что в результате атаки погибло не более 50 человек, местные жители и независимые источники говорят о гораздо большем числе жертв.