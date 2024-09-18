В ночь с 17 на 18 сентября дроны противника нанесли удар по нескольким регионам России, в том числе и по арсеналу в Торопце Тверской области. Один из беспилотников поразил воинскую часть около 5 утра, что привело к масштабной детонации боеприпасов. Власти региона заявили о падении обломков дрона и организовали частичную эвакуацию местных жителей. В городе начались масштабные пожары, что подтверждают данные NASA, показавшие многочисленные очаги возгораний на карте.

Это происшествие стало серьёзным ударом по репутации арсенала, который, по заверениям бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, был спроектирован для защиты от ракетных и авиационных атак, а также должен был выдерживать поражающие факторы ядерного взрыва. Арсенал, введённый в эксплуатацию в 2018 году, был представлен как объект мирового уровня, предназначенный для безопасного хранения до 240 тонн боеприпасов, пишет издание “Царьград”.

Однако в реальности, как отмечают военные эксперты и блогеры, в том числе Сергей Колясников и ветеран ЧВК “Вагнер”, дрон противника оказался достаточно мощным, чтобы вызвать детонацию хранившихся боеприпасов. Ситуация в Торопце получила широкое освещение в социальных сетях, где пользователи обсуждают масштабы взрывов и пожаров.

Профессор и политтехнолог Марат Баширов назвал это ЧП “приговором генералу” в своём телеграм-канале, отметив, что произошедшее подрывает доверие к заявлениям Булгакова о безопасности арсенала. Военный блогер Юрий Подоляка выразил надежду, что за случившееся будут наказаны реальные виновники, а не те, кого выберут для создания видимости справедливости.

Ранее, в августе 2023 года, Дмитрию Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанное с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.