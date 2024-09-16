Личный состав 6-го батальона территориальной обороны ДНР, возглавляемый командиром Игорем Пузиком, более известным по позывному “Злой”, получил неофициальное прозвище “паралимпийцы”. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев на своем канале в Telegram.

Причиной такого прозвища стало то, что в батальоне не осталось ни одного бойца, который не получил бы ранений, включая самого Пузика.

13 сентября военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео с предсмертным обращением двух добровольцев 1-й Славянской бригады — Сергея Грицая (позывной Эрнест) и Дмитрия Лысаковского (позывной Гудвин). В ролике они обвинили Пузика в причастности к наркоторговле и воровству. По их словам, после того как они стали неудобны командованию, их без объяснений перевели в штурмовой отряд.

Ранее появились сообщения о задержании полковника Пузика контрразведкой. Однако позже последовало опровержение.