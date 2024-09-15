В интернете появилась информация о задержании полковника И.В. Пузика, известного под позывным Злой, исполняющего обязанности командира 87-го мотострелкового полка 1-й бригады 51-й общевойсковой армии России. По сведениям Telegram-канала «Военное дело», он был задержан при попытке покинуть зону специальной военной операции (СВО) через границу Луганской народной республики.

В настоящее время 87-й мотострелковый полк активно участвует в боевых действиях в районе Украинска, что означает, что командир полка должен был находиться на своем посту. Telegram-каналы предполагают, что Пузик мог быть причастен к инциденту, приведшему к гибели российских солдат. Сообщается, что он распустил отряд беспилотных летательных аппаратов, ответственный за разведку, что повлияло на получение актуальной информации с фронта. Вместо выполнения своих задач, операторы БПЛА якобы были направлены на передовую в качестве штурмовиков.

Однако официального подтверждения информации о задержании полковника пока не поступало.