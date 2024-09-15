Военный блогер раскрыл новые подробности о “задержании” полковника с позывным “Злой”, который связан с историей бойцов с позывными “Эрнест” и “Гудвин”. По сообщениям с мест, произошла ошибка, и задержали не того человека.

Автор Telegram-канала “Два майора” опроверг распространенные ранее слухи о том, что задержан врио командира погибших бойцов — “Злой”. Хотя само задержание действительно имело место, по словам блогера, арестовали другого человека.

В то же время предварительная информация указывает на то, что сам “Злой” самовольно покинул свою часть и попытался сбежать из зоны проведения специальной военной операции, направившись через границу с ЛНР.

Ранее сообщалось, что полковник пытался исчезнуть, но был задержан контрразведкой.