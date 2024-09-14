Скрытая ценность стервятников для человеческого общества

Исследователи выяснили, что за массовой гибелью малопривлекательных птиц в Индии последовало более чем 100 000 дополнительных человеческих смертей ежегодно. Источник: The Washington Post.

Стервятники – самые недооцененные утилизаторы природы. Даже Чарльз Дарвин назвал «отвратительным» первого стервятника, увиденного во время знаменитого путешествия на «Бигле».

С той поры их репутация не сильно улучшилась. Ассоциация со смертью и бесперые головы, которые мало кто сочтет привлекательными, сделала стервятников одними из наименее любимых животных на планете. И, тем не менее, недавние исследования ученых-экономистов показали, что эти птицы могут быть одними из самых ценных по причинам общественного здоровья, теплеющего климата и денежной прибыли.

Всякий раз, когда погибает дикое животное, оно становится не только ресурсом – его разлагающееся тело обеспечивает питательные вещества для непрекращающегося жизненного цикла – но и опасностью. Мертвые животные способны распространять болезни, как среди людей, так и среди диких животных. Переносчиками выступают некоторые из животных и насекомых, питающихся мертвыми тушами, включая крыс, мух и, в некоторых местах, одичавших собак.

В отличие от всех прочих падальщиков стервятники быстры и чисты. Они могут разделать тушу крупного млекопитающего до костей за несколько часов, а их желудки содержат некоторые из самых сильных кислот в животном мире, легко уничтожающие такие микробы, как сибирская язва и ботулизм, прежде чем они успеют распространиться. Недавние исследования также показывают, что стервятники являются союзниками стабилизации климата, удерживая десятки миллионов тонн парниковых газов вне атмосферы каждый год.

Двадцать три вида стервятников парят над всеми континентами, кроме Антарктиды и Австралии. Три из них являются аборигенами Северной Америки: находящийся под угрозой исчезновения калифорнийский кондор и два обычных вида, черный и индейский грифы. Последние два вида, обитающих в большинстве нижних 48 штатов, дают Соединенным Штатам одну из самых здоровых популяций стервятников в мире. Однако во многих других местах численность этих падальщиков резко сокращается.

Массовое вымирание из-за обезболивающего

Так как бы выглядел мир, если бы стервятники в нем внезапно исчезли? К сожалению, нам не нужно гадать. Одна из самых разрушительных катастроф дикой природы прошлого века, произошедшая в Индии, может дать ответ на этот вопрос.

В начале 1990-х в этой стране появился новый и доступный дженерик – анальгетический препарата под названием диклофенак.

Индийские фермеры быстро сообразили, что диклофенак очень эффективен при лечении воспалений и других болей у скота. Они быстро и почти повсеместно принялись применять препарат по всей стране, в которой более чем 500 миллионов голов скота.

«Они не понимали, что даже небольшое количество остаточного активного ингредиента диклофенака в туше, которую съест стервятник, вызовет у птицы почечную недостаточность и приведет к ее смерти в течение нескольких недель», – заявил Эяль Франк, экономист из Чикагского университета, ставший соавтором статьи, в которой сравниваются показатели смертности индусов на местном уровне.

Последовавший за этим кризис был историческим по своей скорости и масштабу. Три наиболее распространенных в Индии вида стервятников-грифов, численность которых когда-то насчитывалась десятками миллионов, вымерли на 90% менее чем за десятилетие.

Колоссальное сокращение популяции индийских стервятников является одним из самых быстрых сокращений популяции птиц в современной истории, сопоставимым разве что с преднамеренным массовым истреблением китайских воробьев в конце 1950-х.

Очень быстро выяснилось, что Индия крайне зависит от птиц-падальщиков, решавших проблему миллионов туш коров, овец и другого скота, ежегодно погибающих по всей стране.

В отсутствии инфраструктуры для сжигания и иной обработки падали шок от внезапного исчезновения индийских грифов привел к повсеместному накоплению туш животных. Возникла чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, глубину которой специалисты начинают понимать только сейчас.

Обратная сторона исчезновения грифов

Эяль Франк и его соавтор, экономист Анант Сударшан из Уорикского университета (Англия), рассмотрели показатели смертности на местном уровне в Индии.

Они обнаружили, что до коллапса со стервятниками показатели смертности в районах с высокой популяцией грифов и районах, где этих падальщиков было относительно мало, были довольно близки друг к другу. Но после того, как диклофенак уничтожил популяции грифов, в ранее густонаселенных этими птицами районах Индии наблюдался прирост ежегодной смертности населения примерно на 4%.

Сотни миллионов людей жили в этих районах, недавно лишенных стервятников, и математически расчеты Фрэнка и Сударшана привели к поразительному выводу: в течение как минимум пяти лет после исчезновения индийских грифов в стране ежегодно умирало на 100 000 человек больше. Исследователи объяснили эти смерти распространением таких болезней, как бешенство, а также резким ухудшением качества воды – стервятники помогают предотвратить загрязнение водоемов разлагающимися трупами.

«Вымирание индийских грифов стало непреднамеренным следствием развития страны», – объяснил профессор экономики Саудамини Дас из Института экономического роста (Дели).

В 2024 году профессор Дас стал соавтором статьи, рассмотревшей экономические издержки кризиса, вызванного диклофенаком, а также затраты и выгоды от восстановления популяции птиц-падальщиков.

Помимо потери жизней и здоровья граждан, вымирание стервятников обернулось Индии миллиардными затратами. Утилизацию падали, прежде проделываемую грифами бесплатно, теперь приходится выполнять с помощью человеческих команд и специального автотранспорта, а также постройки дорогостоящих новых объектов, таких как заводы по переработке отходов.

Прибыль от стервятников

Оценив государственные расходы на здравоохранение и новую инфраструктуру по утилизации, профессор Дас с соавтором Ишваром подсчитали, что каждый стервятник в Индии обеспечивал от 3000 до 4400 долларов (порядка 270-400 тыс. руб.) экономической ценности в течение своей жизни. По словам профессора, эти суммы скорее недооцененные, поскольку что у индийских грифов наблюдается больше преимуществ, чем просто снижение расходов на переработку отходов.

«Новые предприятия по утилизации отходов не являются устойчивыми», – пояснил Дас. «Они очень сильно загрязняют окружающую среду. Люди, что живут поблизости, и те, кто работает на этих фабриках, также страдают. Стервятники ранее делали то же самое, только очень и очень чисто».

Кроме того, предприятия, выполняющие переработку отходов, характеризуются климатическими издержками, как с точки зрения прямых выбросов парниковых газов от сжигания туш животных, так и дополнительными выбросами в результате подвоза погибших животных автотранспортом, собирающим их из отдаленных сельских районов.

Издание «Вашингтон пост» отмечает, что Индия не одинока в снижении численности стервятников. НКО BirdLife International сообщает, что, по ее данным, птицы-падальщики Африки «быстро катятся к вымиранию», отмечая, что шесть из 11 видов африканских стервятников уже находятся в категории высокого риска вымирания.

Во многих районах африканского континента эти птицы действуют как система раннего оповещения о браконьерстве слонов и носорогов. Когда убивают какое-либо животное, стервятники немедленно начинают кружить над ним, что может предупредить рейнджеров, борющихся с браконьерством. Согласно местным новостным сообщениям, все это уже привело к тому, что браконьеры принялись травить стервятников. Иногда африканских грифов также обвиняют в гибели домашнего скота, в действительности убитого хищниками, такими как большие кошки.

«Стервятники появляются, когда накануне вечером лев, гепард или леопард убил домашнюю скотину», – уточнил Андреа Сантанджели из Средиземноморского института передовых исследований (Испания) изучающий африканских стервятников. «Они обвиняют грифов, потому что обнаруживают их рядом с тушей».

Подобное восприятие падальщиков в качестве козла отпущения имеет место и на американском Среднем Западе с бурым стервятником, одним из немногих видов грифов, иногда отлавливающих живую добычу в дополнение к падали.

Причины успешного распространения ареала этих стервятников на американский Средний Запад в условиях, когда другие виды грифов по всему миру борются за выживание, не очень понятны. Вероятно, это связано как с изменением климата, так и с изменениями в землепользовании на территории США.

Это расширение ареала обитания бурых стервятников приводит к конфликту с крупными животноводческими операторами Среднего Запада и фермерскими группами, утверждающими, что птицы убивают тысячи телят каждый год. Многие эксперты по птицам-падальщикам оспаривают эти цифры.

В заявлении для «Вашингтон пост» представитель фермерской ассоциации Гарретт Эдмондс сообщил: «Нападение бурых стервятников разрушительно для мелких семейных фермеров и владельцев ранчо». Он добавил, что его организация будет добиваться принятия федеральной нормы, смягчающей правила отстрела стервятников.

Однако все больше доказательств свидетельствуют в пользу того, что здоровые популяции грифов приносят пользу экономике и общественному здравоохранению, особенно в бедных и развивающихся странах, где нет инфраструктуры, которая могла бы эффективно заменить их услуги.

Профессор Дас считает экономические аргументы в таких исследованиях важными, но также отмечает, что они являются лишь одним из аспектов более широкого анализа условий сосуществования и взаимного выживания.

«Мы должны стараться жить в гармонии и иметь хороший баланс между видами. Потому что, в конечном счете, мы все взаимозависимы», – подчеркнул он.