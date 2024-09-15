Президент Украины Владимир Зеленский планирует во время своего визита в Соединенные Штаты представить новый план, в котором предусматривается возможность прекращения огня на некоторых участках фронта. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Согласно публикации, украинская сторона готова рассмотреть вариант временной заморозки конфликта на отдельных территориях. Это предложение может стать основой для дальнейших переговоров о мире.

Ранее в Германии группа журналистов и политиков обратилась к своим правительствам с призывом активно содействовать прекращению боевых действий. В своем обращении они выразили желание, чтобы Франция, Германия и другие европейские страны выступили с инициативами, направленными на мирные переговоры между Россией и Украиной.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам, если они будут построены на реальной ситуации, а не на фантазиях украинских властей.