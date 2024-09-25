Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили оперативные службы в интервью РИА Новости. Инцидент произошёл 25 сентября 2024 года в 13:10 в промышленной зоне станции, примерно в 150 метрах от её территории и в 350 метрах от третьего энергоблока.

В результате детонации боеприпаса произошло возгорание сухой травы, однако пострадавших нет, и объекты атомной станции не получили повреждений. На месте инцидента оперативно начали работу подразделения МЧС.

Стоит отметить, что как раз сейчас украинский президент Владимир Зеленский рассказывает в ООН, что Россия якобы намеревается ударить по украинским атомным электростанциям. Что подчеркивает в очередной раз лживость и циничность киевского режима.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе по количеству энергоблоков, расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Станция включает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. На данный момент все блоки находятся в режиме “холодного останова” и не вырабатывают электроэнергию.