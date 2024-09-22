Невролог Татьяна Кутникова в беседе с журналистами из Оренбурга подробно рассказала о синдроме беспокойных ног. Она отметила, что это заболевание в основном передаётся по наследству и не связано с другими серьёзными патологиями. Тем не менее, существуют и вторичные факторы, которые могут привести к развитию этого состояния.

Кутникова перечислила несколько болезней, способных спровоцировать синдром беспокойных ног: это дефицит железа, анемия, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, атеросклероз и почечная недостаточность. Особенно часто это расстройство встречается у пожилых людей, страдающих болезнью Паркинсона — от 30 до 50% таких пациентов сталкиваются с этим симптомом. Также синдром нередко наблюдается у беременных женщин (около 20%) и реже — у детей (примерно 1%).

Для борьбы с синдромом беспокойных ног необходим комплексный подход. Врач рекомендует совмещать медикаментозное лечение с изменениями в образе жизни. Основные советы включают достаточный сон (не менее 7-9 часов), прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание. Особое внимание следует уделить исключению из рациона кофеина и глутамата натрия, а также отказу от вредных привычек.

Кутникова также посоветовала использовать компрессионное бельё для поддержки мышц ног. Она отметила, что его лучше надевать перед сном, чтобы помочь стабилизировать мышцы. В некоторых случаях помогает даже простая смена одеяла — кому-то лучше спать под тяжёлым покрывалом, а другим, наоборот, легче засыпать под лёгким.