Шведские учёные пришли к выводу, что группа крови может играть определённую роль в предрасположенности к развитию рака. Исследования, которые проводились на протяжении 25 лет, позволили проанализировать тысячи медицинских данных и выявить интересные закономерности.

Например, люди со второй группой крови, по мнению исследователей, при здоровом образе жизни имеют шанс предотвратить развитие онкологических заболеваний. Однако американские учёные отметили, что у этих людей наблюдается более высокий риск развития рака желудка.

Что касается обладателей третьей и четвёртой групп крови, у них чаще диагностируются злокачественные образования в поджелудочной железе. А вот люди с первой группой крови болеют раком реже, но чаще сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и язва.

Китайские специалисты, в свою очередь, выявили, что прогноз при раке желудка для людей с четвёртой группой крови является наиболее благоприятным. Самый сложный прогноз — у обладателей второй группы.

В целом, учёные подчёркивают, что группа крови не является приговором. Преимущества в отношении одних заболеваний могут компенсироваться повышенным риском других, что требует индивидуального подхода к каждому человеку.

Кроме того, исследования не обнаружили явной связи между группой крови и предрасположенностью к вирусным инфекциям, хотя отмечается, что обладатели первой группы крови могут быть более подвержены гриппу.

Кардиолог Владимир Подхомутников также высказал своё мнение по поводу вакцинации. По его словам, люди с первой и третьей группами крови чаще сталкиваются с негативными реакциями на прививки, такими как повышение температуры и раздражительность. В то время как у обладателей четвёртой группы такие реакции почти не наблюдаются, но им не рекомендуются пероральные вакцины.

Вторая группа крови может вызывать проблемы с желудком и кишечником при вакцинации, что требует более тщательного подхода к процессу прививок для таких людей.