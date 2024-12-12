Доктор Сэм Парния, реаниматолог и исследователь из NYU Grossman School of Medicine, поделился результатами своих многолетних исследований, посвященных околосмертным переживаниям. Его работа вновь поднимает вопросы о том, что происходит с человеческим сознанием в моменты клинической смерти и есть ли жизнь после смерти, пишет “Медиапоток”.

Парния изучил рассказы 567 пациентов, которые пережили остановку сердца и были реанимированы. Общими для их опыта стали видения и ощущения, которые можно описать как выход из тела, свет в конце тоннеля и переосмысление прожитой жизни. Некоторые пациенты утверждали, что могли наблюдать за процессом реанимации как бы со стороны, не ощущая при этом боли.

Доктор Парния объясняет, что эти переживания нельзя считать простыми галлюцинациями. В его исследованиях была обнаружена необычная активность мозга в момент клинической смерти, сходная с состоянием раздумий у здоровых людей. Это, по его мнению, может свидетельствовать о сохранении осознания даже в тех случаях, когда сердце перестает биться, а мозг начинает умирать.

Ключевая задача исследований Сэма Парнии заключалась в проверке гипотезы о том, что такие околосмертные переживания — это не просто продукт работы умирающего мозга, а нечто большее, возможно, связанное с загробной жизнью. Однако сам Парния признает, что пока наука не располагает достаточными доказательствами существования жизни после смерти. По его словам, этот вопрос остается одной из главных загадок человечества.

Работа доктора Парнии получила широкое освещение в медицинских кругах, а также вызвала живой интерес у широкой публики. Несмотря на отсутствие окончательных выводов, его исследования открывают новые горизонты для понимания сознания и его связи с физическим телом.