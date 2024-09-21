Президент России Владимир Путин продлил запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза и других недружественных государств до конца 2026 года. Это решение, по мнению экспертов, окажет положительное влияние на доступность отечественного сыра, особенно в бюджетном сегменте. За десять лет с момента введения продовольственного эмбарго объемы производства сыра в России существенно выросли, и местные производители наладили выпуск продукции в широком ценовом диапазоне.

Это первый случай, когда действие продэмбарго было продлено сразу на два года. Указ о продлении был опубликован на официальном портале правовых актов. Введенные в 2014 году меры стали ответом на западные санкции и включали запрет на импорт мяса, рыбы, молочной продукции, овощей и фруктов из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. С тех пор ограничения регулярно продлевались.

Запрет на импорт сыграл значительную роль в развитии отечественного сыроделия. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), за последние десять лет производство сыра в России увеличилось более чем в два раза, достигнув 800 тысяч тонн в год. Особую роль сыграл рост внутреннего спроса потребление сыра в стране за последние пять лет выросло на 43%. Россияне стали больше интересоваться этим продуктом, несмотря на то, что средний уровень потребления сыра на душу населения (около 7 кг в год) пока уступает европейским показателям.

Сегодня на российском рынке работают более тысячи предприятий, занимающихся производством сыра. В ассортименте представлено около 9,5 тысяч наименований, и российские компании не только покрывают внутренний спрос, но и активно выходят на зарубежные рынки. В частности, отечественные производители планируют расширять экспорт в Китай, страны Персидского залива и Восточной Европы.

20 крупнейших производителей полутвердых сыров занимают 75% рынка, что позволило им реализовать масштабные инвестиционные проекты в последние годы. Хотя малые сыроварни всё еще не играют значительной роли на рынке в количественном выражении, они вносят вклад в расширение ассортимента и повышение качества продукции.

Средняя цена на сыр в России сейчас составляет 812 рублей за килограмм, и эксперты ожидают дальнейшего роста. Тем не менее потребители могут выбирать среди множества вариантов в зависимости от бюджета от доступных до премиальных сортов. Как отмечает Анатолий Тихонов, руководитель центра международного агробизнеса, улучшение качества стало результатом государственной поддержки, которая позволила отечественным производителям выйти на полки крупных сетей.

В будущем производство сыра в стране продолжит расти. Эксперты связывают это с повышением покупательской способности россиян и ростом доходов населения. Импортный сыр также присутствует на рынке, однако большая его часть поступает из Белоруссии и Латинской Америки.