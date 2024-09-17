AFP: король Нидерландов объявил об ужесточении политики предоставления убежища

Правительственная коалиция «сделает все, что в ее силах, чтобы сократить количество прошений о предоставлении убежища», заявил Виллем-Александр, объяснив эту инициативу тем, что иммиграция «оказывает давление на образ жизни всех нас». Свое заявления король сделал во вторник (17 сентября), во время тронной речи в честь так называемого «Дня принца».

«Ключевыми словами политики всегда были: быстрее, строже и ограниченнее», – произнес монарх, зачитав перед подданными тезисы из речи, написанной премьер-министром Диком Схофом.

«День принца», традиционно проводимый в третий вторник сентября, отмечается помпезным шествием членов королевской семьи в Гааге. Тронная речь короля – важное событие в политическом календаре Нидерландов.

«Поскольку мы приближаемся к введению Европейского пакта о миграции и убежище в 2026-м, королевство Нидерланды будет применять значительно более строгую политику приема», – произнес Виллем-Александер, озвучивая планы своего правительства. «Любой, кто не подчинится приказу возврата на родину (т.е. мигрант), будет наказан, а условия получения голландского паспорта для него будут ужесточены».

Двери в Нидерланды закрываются

На прошлой неделе премьер-министр Схоф объявил о значительном ужесточении политики предоставления убежища в королевстве.

«Мы больше не можем терпеть значительный приток мигрантов в нашу страну», – произнес он в Гааге перед журналистами в пятницу (13 сентября). Голландский премьер говорил о «кризисе убежища». По этой причине его правительство вскоре применит «чрезвычайные меры», чтобы ужесточить политику в области «миграции и убежища», добавил Схоф.

Четырехпартийная коалиция Нидерландов, собранная вокруг «Партии свободы» (PVV), возглавляемой правым популистом Гертом Вилдерсом, также хочет ужесточить правила воссоединения семей просителей убежища и подать в Комиссию ЕС заявление с требованием «как можно быстрее» освободить королевство от необходимости предоставлять убежище кому-либо.

В тоже время Николиен ван Врунховен из Совета национальной безопасности Нидерландов заявила в понедельник (16 сентября), что ее центристская партия «Новый общественный договор» будет голосовать за жесткие иммиграционные меры лишь в том случае, если консультативный орган Государственного совета королевства даст на это зеленый свет.

Герд Вилдерс отметил в соцсети X, что Нидерланды пережили «огромный кризис с предоставлением убежища, и его нельзя решить, если некоторые политики постараются затаиться, пригрозив голосовать «против».