Многие из нас принимают витамины кто-то по назначению врача, а кто-то в качестве профилактики, чтобы избежать нехватки полезных веществ. Однако, мало кто задумывается, насколько правильно он это делает. А ведь эффективность этих добавок напрямую зависит от того, как и когда их принимать. Более того, некоторые витамины нельзя комбинировать между собой. Журналисты NGS24.RU вместе с врачами и специалистом по питанию выяснили, как правильно употреблять витамины, чтобы не тратить деньги зря.

Какие витамины нужны россиянам?

В первую очередь это витамин D. Он помогает организму усваивать кальций и фосфор, укрепляя кости и поддерживая здоровье. Дефицит этого витамина приводит к снижению иммунитета, усталости и проблемам с зубами и костями. Также может повышаться риск онкологических заболеваний. Чтобы определить уровень витамина D, необходимо сдать специальный анализ, который доступен в большинстве лабораторий. Если показатель ниже нормы в 50–80 нг/мл, следует обратиться к врачу.

Также важно получать витамины группы B. Эти вещества необходимы для нормальной работы нервной системы, обмена веществ и функционирования сердца. Недостаток витаминов группы B может привести к слабости, анемии и проблемам с нервной системой.

Еще один необходимый микроэлемент йод. В Красноярском крае его дефицит особенно заметен, что может вызвать проблемы с щитовидной железой. Жителям региона рекомендуется ежедневно потреблять 120–150 микрограмм йода с пищей и водой. Беременным женщинам и детям особенно важно получать этот элемент в нужных количествах.

Как правильно принимать витамины?

Чтобы витамины приносили пользу, важно соблюдать правила их приема. Красноярский диетолог Мария Швабауэр объясняет, что водорастворимые витамины лучше пить перед едой, а жирорастворимые во время приема пищи. Минералы желательно разделять на разные приемы пищи, так как не все из них совместимы друг с другом.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) лучше усваиваются, если принимать их с пищей, содержащей жиры. Эти витамины накапливаются в организме, поэтому важно соблюдать дозировку.

Водорастворимые витамины (C, витамины группы B) не задерживаются в организме и быстро выводятся, поэтому их нужно регулярно пополнять.

Например, витамин D рекомендуется принимать утром во время еды, а витамины группы B до завтрака, так как они обладают тонизирующим эффектом. Йод лучше усваивается в первой половине дня, независимо от того, натощак он принимается или с пищей.

Особенности приема других добавок

Кроме витаминов, многие принимают омега-3, хром, калий и магний. Омега-3 лучше усваивается, если принимать его во время или после еды. Хром лучше принимать за полчаса до еды, так как он влияет на обмен инсулина. Магний рекомендуется пить вечером перед сном для улучшения сна.

Мария Швабауэр отмечает, что кальций, железо и цинк самые сложные по совместимости элементы. Их стоит принимать в разное время. Кальций утром с витамином D, цинк во время перекуса, а железо в обед, запивая водой, но не молоком, чаем или кофе.

Необходимость консультации с врачом

Перед началом приема витаминов стоит проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы. Красноярский нутрициолог Ирина Бывшева советует начинать прием добавок постепенно, отслеживая реакцию организма.

Она также подчеркивает, что важно соблюдать время и кратность приема витаминов для достижения максимального эффекта. Например, некоторые витамины могут терять свою эффективность, если их принимать с кофе или алкоголем.

Когда витамины могут быть опасны

Есть состояния, при которых прием биологически активных добавок возможен только под контролем врача. Это онкологические заболевания, проблемы с печенью и почками, а также прием антикоагулянтов.

В завершение, врач-эндокринолог Татьяна Коновалова напоминает, что биологически активные добавки отличаются от фармакологических препаратов. Их эффективность часто не подтверждена научными исследованиями, и они не всегда соответствуют заявленной на упаковке дозировке. Поэтому, прежде чем начать прием, стоит проконсультироваться с врачом и взвесить все «за» и «против».