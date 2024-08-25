Некоторые актеры настолько мастерски перевоплощаются в злодеев, что зрители начинают ассоциировать их исключительно с негативными персонажами. Их харизма и талант делают их образы настолько яркими и запоминающимися, что даже после выхода из кинотеатра зрители не могут забыть увиденное. В этом материале мы вспомним актеров, которые создали культовые образы злодеев и до сих пор остаются в памяти зрителей как воплощение зла на экране.

Энтони Хопкинс

Когда речь заходит о самых страшных кинозлодеях, на ум сразу приходит Энтони Хопкинс. Его исполнение роли маньяка Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» произвело настолько сильное впечатление, что зрители долго не могли забыть его пронизывающий взгляд сквозь маску. Этот образ принес Хопкинсу три престижные кинонаграды, включая его первый «Оскар».

Тим Карри

Тим Карри еще один мастер перевоплощения в злодеев. Хотя многим он запомнился как смешной метрдотель из комедии «Один дома», его роль клоуна Пеннивайза в фильме «Оно» стала настоящим кошмаром для детей 80-х и 90-х годов. Карри также показал свой талант в озвучке злодейских персонажей, например, в мультфильмах «Барби и Щелкунчик» и «Скуби-Ду».

Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер единственная женщина в этом списке, но она заслуживает особого внимания. Её Беллатриса Лестрейндж, убившая Сириуса Блэка, стала символом зла в мире Гарри Поттера. Картер также блестяще сыграла коварную миссис Ловетт в фильме «Суини Тодд», создав образ, который зрители не забудут ещё долго.

Мадс Миккельсен

Мадс Миккельсен обладает лицом, словно созданным для ролей злодеев. Сначала он получил популярность благодаря роли в фильме «Дилер», но настоящую славу ему принесла роль Ле Шиффра врага Джеймса Бонда. Сначала Миккельсен не хотел играть Ганнибала Лектера, считая, что Энтони Хопкинс сделал это лучше всех. Но оригинальный сюжет сериала «Ганнибал» убедил его попробовать. Зрители оценили это решение, подняв рейтинг сериала выше 8 баллов.

Джек Николсон

Другой культовый злодей, заслуживающий внимания, это Джек Николсон в роли писателя, постепенно сходящего с ума в фильме «Сияние». Этот фильм, основанный на романе Стивена Кинга, получил лишь одну награду премию «Сатурн», и даже был номинирован на «Золотую малину». Однако зрители до сих пор считают игру Николсона эталоном, к которому стремятся многие актёры.

Марк Пеллегрино

Марк Пеллегрино изначально не планировал становиться актёром, но судьба привела его на экраны. Он прославился благодаря роли Джейкоба в сериале «Остаться в живых», но наибольшее впечатление на зрителей произвёл его Люцифер в «Сверхъестественном». Пеллегрино признаётся, что играть злодеев весело, ведь можно позволить себе то, что в реальной жизни недопустимо.

Уиллем Дефо

Уиллем Дефо актер с необычной внешностью, которая идеально подходит для ролей злодеев. Его Норман Озборн в фильме «Человек-паук» напугал многих зрителей, а Носферату в «Тени вампира» заставил сомневаться, стоит ли продолжать смотреть фильм или лучше уйти. Дефо настоящий мастер перевоплощения, его злодеи запоминаются навсегда.

Рэйф Файнс

Рэйф Файнс еще один актер с лицом, идеально подходящим для ролей злодеев. В «Списке Шиндлера» он сыграл жестокого офицера СС, а в «Красном драконе» маньяка, подражающего Ганнибалу Лектеру. Но его самая известная роль это Волан-де-Морт в серии фильмов о Гарри Поттере. Этот персонаж стал символом абсолютного зла и закрепил за Файнсом статус одного из главных злодеев в мире кино.

Рон Перлман

Рон Перлман с его брутальной внешностью и мощной челюстью кажется рожденным для ролей харизматичных злодеев. В фильме «Блейд 2» он сыграл предводителя вампиров, а в сериале «Сыны анархии» байкера Клэя. Одной из самых любимых зрителями ролей Перлмана стал Демон Ада в фильме «Хеллбой», где он не только великолепно сыграл, но и озвучил своего персонажа.

Эти актёры доказали, что отрицательные персонажи могут быть не менее харизматичными и запоминающимися, чем положительные герои. Их таланты принесли им славу и обеспечили место в истории кинематографа.