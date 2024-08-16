Военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что украинская армия бережно относится к вооружению, предоставленному западными странами, и не применяет его в Курской области. По его словам, это связано с намерением использовать эту технику для стратегических операций на других территориях.

Коц упомянул, что речь идет о современном вооружении, таком как американские танки Abrams, немецкие Leopard и истребители F-16, которые уже были доставлены на Украину.

«Это оружие берегут для чего-то большего», предполагает корреспондент в своем сообщении в телеграм-канале.

Он также выразил мнение о том, что у украинских военных есть несколько потенциальных целей для будущих операций. Среди них Коц называет Энергодар с его стратегически важной Запорожской атомной электростанцией, а также такие регионы как Крым, Херсонская и Запорожская области, которые могут стать следующими точками напряженности в конфликте.

Крым военкор называет одной из наиболее вероятных целей, мощный удар по которым может быть нанесен в ближайшее время.