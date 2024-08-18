В Днепропетровской области Украины произошли взрывы на одной из электроподстанций, что привело к возгоранию. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины через свой официальный Telegram-канал. Конкретное местоположение подстанции в сообщении не указывается.

В воскресенье в регионе также были зафиксированы взрывы в городе Павлоград. В связи с происшествием в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, согласно информации с официального ресурса для оповещения населения.

Угроза атаки баллистическими ракетами уже несколько раз объявлялась в Одесской и других областях Украины.

Напомним, ранее российские эксперты заявили, что Россия не оставит без ответа нападение ВСУ на Курскую область. Возмездие будет суровым, причем речь может идти даже об ударах по так называемым “центрам принятия решений”, коими являются Минобороны, Офис президента Зеленского и другие здания.