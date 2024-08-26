Живописный пляж под Снежногорском, известный как «амурские Мальдивы», продолжает привлекать туристов со всего Дальнего Востока. Но путь к этому райскому уголку не из лёгких — поездка становится настоящим испытанием, как пишет amur.life.

Путешествие начинается с 110 километров по грунтовой дороге от города Зея. На этом участке дороги туристам предстоит пересекать многочисленные мосты, многие из которых находятся в не лучшем состоянии. «Переходы по этим бревнам дают прилив адреналина», — рассказывают местные журналисты из «Зейских вестей».

Однако все трудности забываются, как только открывается завораживающий пейзаж. Перед глазами — бескрайняя синяя вода, сливающаяся с горизонтом, и белоснежный песок, не омрачённый камнями. «Это незабываемое ощущение — отсутствие цивилизации и интернета, только палатка, влажный воздух и первозданный лес», — восторгаются туристы.

Многие приезжают сюда на несколько дней, чтобы насладиться отдыхом на природе. В разгар сезона, в июле, местные жители подсчитывают до тысячи машин на пляже. Люди приезжают из далёких городов, таких как Тында, преодолевая больше тысячи километров ради отдыха на «золотых песках».

Тем не менее, идиллию нарушают некоторые проблемы. Пляж не оборудован туалетами, и отдыхающим приходится искать решения прямо у своих палаток. Более того, многие туристы оставляют за собой мусор, загрязняя хрупкую экосистему. Местные жители даже делают замечания неаккуратным отдыхающим.

Директор Снежногорской администрации, Любовь Дягольченко, сообщает, что поддерживать порядок на несанкционированном пляже приходится местным властям. Они проводят профилактические беседы и вызывают спасателей, когда туристы, злоупотребив алкоголем, попадают в опасные ситуации.

Решение проблем с инфраструктурой и экологией находится на более высоком уровне. Пляж оформлен как дальневосточный гектар, и за его состояние отвечает арендатор — ООО «Золотые пески». Прокуратура уже направила требование навести порядок. Если предписания не будут выполнены, арендатора ждут административные взыскания.