Правда ли, что среди американских демократок много бездетных кошатниц

Как вы, вероятно, уже знаете, трамповский кандидат в вице-президенты Джей Вэнс описал сторонниц демократов как «бездетных кошатниц», не несущих прямого участия в будущем Штатов. Американское издание разобралось, насколько справедливо это утверждение республиканца Вэнса. Источник: The Washington Post.

Вначале упрощенный ответ: Да! По данным соцопроса от 2022 года, проведенного Национальным центром исследований общественного мнения (NORC) при Чикагском университете, порядка 38% сторонников Демократической партии США никогда не имели детей, тогда как среди республиканцев таких же бездетных – 26%.

Этот разрыв в последние годы резко увеличивается, но это далеко не новость. Бездетные избиратели чаще встречаются «слева», за исключением эпохи Рейгана, когда сдвиг молодых бэби-бумеров в «право» придал сторонникам республиканцев статистически больше бездетности.

Примечательно, что разница возникает из-за контраста между вышеупомянутыми «бездетными левыми» и сильными республиканскими настроениями среди тех, кого следует называть «консерваторами с двумя детьми». Среди других составов семей, похоже, сторонников двух американских партий практически одинаково.

Очевидно, что во многом дело также в возрасте избирателей. Примерно с 2000 года, когда первые миллениалы стали голосовать на выборах в Штатах, сторонники демократов чаще всего были молодыми. А молодость, разумеется, является обычным признаком бездетности, поскольку у молодых еще не было столько времени, чтобы произвести потомство.

Это могло быть причиной бездетности избирателей в 1990-х, когда последователи обеих американских партий имели примерно одинаковую вероятность оказаться бездетными практически в каждой возрастной группе. Но в последние годы избиратели-леваки стали немного более склонны оставаться бездетными независимо от возраста. Фактически, они предпочитают бездетность практически в каждой демографической группе.

В наши дни разделение по бездетности, похоже, подпитывается устойчивым сдвигом вправо белых протестантов, а именно группы американцев, в своем большинстве имеющих детей. На их фоне растет число нерелигиозных избирателей, которые примерно в два раза чаще бывают бездетными, чем их сверстники-протестанты.

Доля американцев, которые не указывают никаких религиозных предпочтений, находится на грани того, чтобы превзойти по численности христиан-протестантов в Демократической партии – ошеломительный поворот, учитывая, что 14 лет назад протестанты составляли почти половину сторонников демократов. Сторонники независимых кандидатов демонстрируют схожую тенденцию. А вот избиратели-республиканцы – нет.

Примечательно, что сдвиг наиболее заметен среди молодых американок, в особенности младше 35 лет, которые составляют быстрорастущую долю в коалиции Демократической партии. Это значит, что следует признать и наличие слона в комнате. Под «слоном» мы подразумеваем «кошку».

Сколько кошатниц среди демократок

Недавнее утверждение Джея Вэнса выходит далеко за рамки детей у избирателей: его утверждение целиком включает в себя слова о доминировании в Демократической партии «бездетных кошатниц».

В «Вашингтон пост» проанализировали это заявление при помощи данных о владении домашними животными, полученных в ходе опроса британской компании YouGov, в котором приняли участие почти 26 000 американцев в период с 28 июня по 1 июля (см. графическую схему выше).

С первого взгляда очевидно, что утверждение Вэнса имеет под собой основания. Кошки – самые левые питомцы в Штатах, по которым имеется достаточно данных. Демократы обошли республиканцев по числу голосов за кошек, и сделали они это, набрав больше очков среди бездетных любителей кошек. Доля владелиц кошек, имеющих детей, немного склоняются к республиканцам.

«Красные» избиратели (сторонники Республиканской партии) побеждают среди собачников, но при внимательном рассмотрении виден тот же раскол. Владельцы собак с детьми склоняются вправо, а бездетные собачники – влево. В обоих случаях демократы выигрывают среди бездетных женщин с большим отрывом, чем у бездетных мужчин, причем основную часть их преимущества составляют бездетные зумерши и миллениалки.

Итак, если вам встретится в США бездетная кошатница или бездетная собачница, то да, они с большей вероятностью проголосуют за «синих» (демократов), чем за «красных» (республиканцев). Но будет несколько сексистским фокусироваться именно на женском поле, учитывая, что то же самое условие действует в отношении бездетных кошатников и бездетных собачников.

Сосредоточившись на владельцах домашних питомцев, мы упускаем из виду важнейший нюанс: бездетные американцы без собак или кошек склоняются почти так же далеко влево, как и их сверстники, имеющие домашних животных. Наличие питомцев в значительной степени не имеет значения для прогнозирования голосования – все дело именно в отсутствии детей.

Не менее важно и то, что многие бездетные кошатницы являются республиканками или сторонницами независимых политиков. Их так много, что по итогу содержание кошек и бездетность не являются особенно точными способами предсказать поведение американских избирателей.

Если потратить достаточно времени, то удастся извлечь десятки демографических переменных, которые приводят к более серьезным партийным расколам, чем родительство и наличие домашнего животного.

Приоритет домашних питомцев

Журналистам «Вашингтон пост» пришло в голову, что рассматриваемые в статье стереотипы также могут быть объяснены тем, насколько американцы выделяют своих питомцев. Если их владельцы с левыми взглядами склонны без умолку твердить о своих пушистых друзьях – к примеру, делясь бесконечной серией фото питомцев – это может создать впечатление, что Демократическая партия имеет преимущество в виде кошатниц, подобно тому, как фаланга одинаковых плакатов в квартале будто бы может предсказать убедительную победу кандидата на выборах.

Впрочем, у американских журналистов есть данные и на этот счет. Недавно специалисты Исследовательского центра Пью (Вашингтон) опросили около 8700 американцев, что они обычно обсуждают в кругу друзей и семьи. И 35% сторонников демократов, как оказалось, много говорят о домашних животных, по сравнению с 32% республиканцев. Это в пределах погрешности (см. графическую схему выше).

Помимо этого, около 47% демократов много обсуждают фильмы, телевидение и музыку, в то время как лишь 28% республиканцев касаются в этой же темы. Демократы также значительно чаще болтают о здоровье, финансах и знаменитостях, в то время как их друзья-республиканцы непропорционально много обсуждают веру и проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты.