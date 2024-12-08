Доля молодых россиян в структуре выданных микрозаймов продолжает расти. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года заемщики младше 30 лет составили 41,4% от общего объема микрозаймов, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается со ссылкой на сведения, предоставленные кредиторами.

При этом доли заемщиков старших возрастных групп снижаются. Среди граждан старше 50 лет этот показатель уменьшился на 2,8 процентных пункта до 10,8%, в возрастной группе от 30 до 40 лет — на 0,5 процентных пункта до 33,2%, а среди тех, кому от 40 до 50 лет, — на 0,3 пункта до 14,6%. Люди старше 50 лет остаются самой малочисленной категорией заемщиков микрофинансовых организаций.

По мнению Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, основной причиной такого перераспределения является усиление мер регулятора, направленных на охлаждение кредитного рынка. Эти изменения сделали банковские кредиты менее доступными для молодежи. В результате микрофинансовые организации (МФО) стали занимать нишу, ранее доступную только банкам. Особенно востребованы онлайн-сервисы МФО, что соответствует предпочтениям молодежи, выбирающей удобные и технологичные способы получения займов.

По мнению экспертов, высокая доля заемщиков среди молодых людей объясняется не только удобством микрозаймов, но и их доступностью для тех, кто еще не успел накопить кредитную историю или столкнулся с отказом в банках. Многие микрофинансовые организации готовы работать с минимальным набором документов, что делает их привлекательным решением в сложных финансовых ситуациях.

Тем не менее, специалисты предупреждают о рисках, связанных с легкостью получения микрозаймов, особенно для молодежи. Часто такие займы сопровождаются высокими процентными ставками, что может привести к долговой нагрузке. Эксперты советуют заемщикам тщательно оценивать свои возможности и обращать внимание на условия договора перед оформлением кредита.