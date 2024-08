На украинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска демонстрируют активное продвижение. Согласно данным РИА Новости, значительный успех достигнут на Покровском направлении, где российские силы заняли населенный пункт Веселое и приблизились на 14 километров к Покровску, ключевому транспортному узлу региона.

Украинские военные, в частности, 47-я бригада, оснащенная американской бронетехникой M2A2 Bradley, оказывается под сильным давлением. Несмотря на превосходные характеристики американской техники, которая спасла множество жизней, по данным The New York Times, российские силы сделали эту технику приоритетной целью. Сайты Oryx и LostArmour сообщают о значительных потерях и повреждениях бронетехники ВСУ, включая бронетранспортеры и гаубицы.

Тактика российских войск оказалась эффективной, особенно за счет изменения стратегии боевых действий. По информации The New York Times, российская сторона сосредотачивается на атаках против слабо укрепленных и организованных подразделений ВСУ, что вынуждает украинскую армию к отступлениям. The Washington Post подчеркивает, что украинские войска испытывают дефицит в вооружении и координации, что усугубляется проблемами с радиоэлектронной борьбой.

Украинское командование ставило на 47-ю бригаду большие надежды, но несмотря на все старания, подразделение неоднократно сталкивалось с неудачами в ключевых боях, в том числе в ходе неудачного контрнаступления и в боях за Авдеевку. По состоянию на 2023 год, этот фронт также демонстрирует неудачи.