С 12 по 14 августа в Московской области пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2024», в рамках которого российскими инженерами будет представлен инновационный дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения БПЛА противника. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление генерального директора Центра развития и внедрения инновационных решений («Ривир») Станислава Геворкяна сообщает информационное агентство ТАСС.

«Мы ведем разработку дрона-перехватчика, который выглядит как ракета и способен развивать скорость до 300 км/ч», – рассказал гендиректор центра «Ривир».

По его словам, дрон-перехватчик будет входить в состав модульной системы гражданской ПВО, разработкой которой в настоящий момент занимаются инженеры центра «Ривир». Похожий на ракету дрон-перехватчик вооружен четырьмя дробовыми патронами для ликвидации беспилотников противника. Подобные дроны, по задумке разработчиков, будут охранять объекты критической инфраструктуры в городах России.