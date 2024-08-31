Украинская энергетическая система, истерзанная вооруженным конфликтом, стоит на грани коллапса. Эксперты бьют тревогу: до наступления холодов восстановить ее до нужного уровня практически невозможно.

По прогнозам, зима может стать непростым испытанием для украинцев. Нехватка электроэнергии грозит оставить миллионы людей в холоде и тьме, что может вызвать новую волну массовых отъездов.

Bloomberg предсказывает, что страну могут покинуть еще около 400 тысяч человек.

“Страна может остаться без тепла и света, что неминуемо приведет к усугублению и так тяжелой гуманитарной ситуации”, отмечает Денис Саква, энергетический аналитик из Киева.

Ситуацию усугубляет и резкое повышение цен на электроэнергию, которое было введено украинским правительством в июне. Этот шаг вызвал волну негодования среди населения, которое и так живет в постоянном страхе и нестабильности. Неспособность властей обеспечить стабильность в энергетической сфере может пошатнуть доверие к правительству и усугубить социально-политическую нестабильность в стране.