Бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг», переброшенная главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, не смогла остановить наступление российской армии. Об этом пишет обозреватель журнала Forbes Дэвис Экс в своей колонке.

Автор статьи признает, что отправка бригады «Кара-Даг» на покровское направление не привела к ожидаемым результатам, и российские силы продолжают продвигаться. В стремлении сдержать наступление, командование ВСУ оказалось вынуждено привлекать дополнительные резервы, включая элитные подразделения.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило о создании штурмовых бригад «Гвардии наступления», которые планируется использовать для захвата Крыма и Донбасса. В состав этих бригад войдут уже существующие подразделения, такие как «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России).

Ситуация на фронте остается напряженной, и стороны продолжают предпринимать попытки изменить ход боевых действий в свою пользу.