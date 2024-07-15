Туристы из Германии, отдыхающие на испанской Майорке бесят как местных жителей, так и отдыхающих из других стран своим наглым поведением. Некоторые пользователи Сети даже пишут, что “таких нужно топить” передает британский таблоид Daily Mail.

Немцы оказались не только наглыми, но и хитрыми. Они просыпаются как можно раньше и занимают на пляжах Майорки лучшие места на шезлонгах. Они “помечают” их полотенцами, а также устанавливают зонтики и спокойно уходят досыпать. Некоторые и вовсе оставляют полотенца с вечера, хотя отели не разрешают делать этого.

При этом издание признает, что больше всего немцев за такие ухищрения ненавидят как раз британцы. Именно они часто использовали этот способ “бронировать” лежаки раньше. Но туристы из ФРГ обошли их и теперь отдыхают на лучших местах.