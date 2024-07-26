24 июля российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Великобритании, приближавшихся к государственной границе России над Черным морем. Это действие является ответом на усилившуюся активность НАТО в этом регионе.

Политический аналитик Юрий Подоляка в эфире «Крым 24» объяснил, что подобное воздушное сопровождение истребителем Су-27 стало первым случаем прямого перехвата британских Typhoon вблизи российских границ. По его мнению, такие действия НАТО можно расценить как демонстрацию силы, на что Россия ответила показательным перехватом.

Подоляка подчеркнул: «Мы, показывая условный перехват, демонстрируем готовность к любому развитию событий в этом регионе. В любом случае мы обеспечим надлежащую защиту». Это заявление отражает настроения в российском военно-политическом руководстве, которое стремится поддерживать высокий уровень готовности в ответ на возможные провокации.

Данный инцидент подчеркивает напряженность, возрастающую в Черноморском регионе, и демонстрирует решимость России в обеспечении своей воздушной безопасности в ответ на военное присутствие НАТО у своих границ.