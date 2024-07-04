Взрыв в районе Херсона, прогремевший 4 июля, стал продолжением комбинированных ударов ВС РФ по военным объектам на Украине и разгромил центр обучения боевиков ВСУ.

Украинские военные там проходили подготовку к отправке в зону боевых действий под руководством специалистов из Польши и Франции. Иностранные инструкторы обучали боевиков минировать территории дистанционно, применяя гексакоптеры “Баба Яга”, а также проходили азы сборки беспилотных летательных аппаратов.

В результате боевой работы группы дронов и ракет “Искандер” четыре французских и два польских инструктора, спрятавшихся в отведенном для них бункере, ликвидированы.

Ранее стало известно об ударе ракеты “Искандер” по порту Черноморска (Ильичевска) в Одесской области.