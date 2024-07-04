В Черноморске Одесской области прогремело несколько сильных взрывов. Местные власти и мониторинговые каналы сперва сообщили о сбитии разведывательного беспилотника ВС РФ. Однако следом за БПЛА прилетела ракета “Искандер”.

Telegram-канал “Типичная Одесса” разместил фото с места атаки, над которым поднимается густой черный дым. Сообщается, что прилет зафиксирован в порту Черноморска (ранее – Ильичевск).

Подробной информации пока нет, к месту взрыва устремились пожарные машины и “Скорые”. Местные жители рассказали, что грохот был очень сильным, в расположенных недалеко домах чуть не вылетели окна. Взрыв был слышен даже в нескольких десятках километров. Перед атакой над Черным морем действительно летал разведдрон, который был сбит ПВО.