Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Телеграм-канале о плачевном положении подразделений ВСУ, находящихся в Угледаре (ДНР). Освобождение российскими силами Урожайного свидетельствует о скором окружении Угледара.

Журналист отметил, что Угледар является последним укрепрайоном ВСУ между Запорожьем и Донецкой Народной Республикой. Но в скором времени, по словам Сладкова, российские войска перейдут к штурму и освободят данный населенный пункт от контроля киевского режима.

«Вожделенный нами Угледар, последний аванпост Украины на стыке Запорожья и ДНР под угрозой окружения. Мы еще Красногоровку вот-вот возьмем, и дорога на Курахово будет чуть полегче», – написал Сладков.

Военкор отметил, что украинская сторона не может перебросить свои резервы на это направление, так как они заняты под Харьковом и в Часовом Яре, по Торецком и Работино.