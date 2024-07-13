Инженеры Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) работают над преемником модели капотного грузовика-вездехода Садко Next. Первые фотографии были опубликованы авторами Телеграм-канала «Автопоток».

«На фото – экспериментальный образец, в котором совмещены шасси от Садко и бескапотная кабина от Валдая Next», – подписали опубликованные снимки авторы Телеграм-канала.

По предварительным данным, над проектом начали работать еще два года назад. Однако официальная информация о том на какой стадии проект находится сейчас пока отсутствует. Использование бескапотной кабины сделает новое поколение Садко Next похожим на легендарную модель ГАЗ-66 «Шишига».

Бескапотная кабина не только улучшит внедорожные возможности грузовика, но также позволит разместить на раме надстройку большей длины при сохранении ее прежних размеров. Пока неизвестно, какие моторы будут устанавливаться на новую версию «Шишиги», поскольку дизельный силовой агрегат с рабочим объемом 5,4 литра, устанавливаемый под капот модели Садко Next, может банально не вместиться под бескапотной кабиной.