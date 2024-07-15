В Одессе на одном из атакованных российской армией объектов произошел сильный пожар. Туда прилетела ракета оперативно-тактического комплекса “Искандер”.

Местные власти заявили, что пожарные не могли в течение длительного времени начать тушение пламени. Мало того, они даже подъехать к месту удара не могли из-за непрекращающейся вторичной детонации.

Она демонстрирует, что удар пришелся по одному из складов с боеприпасами, получаемыми Украиной от Североатлантического альянса.

Перед самой атакой над Черным морем вблизи Одессы кружило несколько разведывательных беспилотников ВС РФ.

Эти дроны стали настоящей проблемой как для ВСУ, так и для жителей Одесской области. В попытках сбить БПЛА украинская ПВО безостановочно обстреливает их зенитными ракетами, которые летят “в молоко” и взрываются в воздухе, пугая мирное население.