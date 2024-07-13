В украинском городе Днепр произошел конфликт между гражданским лицом и украинским военнослужащим. Молодой мужчина, увидел автомобиль с сидящими в нем украинскими военными, подошел к авто и выкрикнул фразу: «Слава России». В итоге между военнослужащим и гражданским произошла драка. Участники инцидента нанесли друг другу по несколько ударов, после чего молодой мужчина вырвался из рук военного и убежал.

Данный инцидент попал на видео. Видеокадры были опубликованы в Телеграм-канале украинского издания «Страна». На видео слышно, как украинец выкрикивает вышеупомянутую фразу, а после провоцирует драку с военнослужащим ВСУ. Украинский военный кричит товарищу, чтоб он вызывал полицейских, но житель Днепра сбегает с места потасовки. Других подробностей произошедшего не сообщалось, как и неизвестна дальнейшая судьба участников инцидента.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. Транспортное средство полностью сгорело и не подлежит восстановлению.