Все больше мужчин желает избавиться от лишних волос на лице и теле. Для этого есть немало процедур: от шугаринга до лазера. Мужская лазерная эпиляция – метод, к которому прибегают все чаще. В отличие от бритья, и прочих травмирующих манипуляций, она не вызывает раздражения, а эффект сохраняется дольше. Удаление волос лазером подойдет мужчинам, предпочитающим гладкое и ухоженное тело или лицо.

Мужская эпиляция лазером по участкам тела

Избавиться от лишних волос на лице полностью или частично, или удалить их с конкретных участков тела – сегодня все это стало доступно. После тренировок, или активного движения, будет проще ухаживать за телом. Особенно это актуально в жару, когда потливость повышается, а волосы активно впитывают запахи. Мужская эпиляция сегодня выполняется на любых участках тела:

Лицо. Его можно обрабатывать целиком, или отдельными фрагментами. Например, подкорректировать усы, брови, бороду. Никаких последствий в виде разраженной кожи, и экономия времени на бритье по утрам;

Подмышечные впадины. После лазерного удаления волос снизится потливость, а запах пота станет менее резким;

Шея и грудь. После курса процедур, шея станет выглядеть эстетичнее, а в области груди проявятся мышечные рельефы;

Область живота. В зависимости от густоты и объема разрастания волос, их удаляют полностью с живота, или убирают только полоску;

Руки. Можно обработать полностью, или пройти фрагментарно;

Спина. Обычно в этой области проводят лазерную эпиляцию в целях получить красивую кожу;

Ноги. Эпиляция этой области нередко востребована у медийных персон, или увлекающихся плаванием. Обрабатывать можно отдельные зоны и ноги целиком;

Интимная эпиляция. Лазером можно воздействовать в зоне бикини, на ягодицах и межъягодичной области. В большинстве случаев она рекомендована с гигиенической целью.

Как проходит лазерная эпиляция мужчин

Применение лазера бережно работает на коже и уничтожает только волос. В принципе, от женской, эти процедуры отличает только объем обрабатываемой поверхности. Аппараты, на которых происходит эпиляция, работают на разнодлинных волнах. В работе задействованы александритовый, неодимовый и диодный лазеры. При эпиляции принцип их действия в следующем:

Лазер подает световой луч и воздействует на окрашивающий пигмент мелатонин;

Световая энергия преобразуется в термическую. Именно она и разрушает волосяной фолликул;

Действие оказывается на волосяную луковицу плюс питающие ее капилляры;

Как только волос лишился питания, он отмирает, и происходит постепенное выпадение;

Прекращается рост волос из погибших луковичек, а кожа сохраняет гладкость длительное время.

В среднем мужская лазерная эпиляция https://marlen.by/uslugi-i-ceny/lazernaya-epilyatsiya-dlya-muzhchin/ состоит из курса в 10 сеансов и интервалами в месяц. При этом полный курс рассматривают индивидуально. Как известно, мужчины любят точность и реальный результат. И они это получают – процедуры комфортные, а результат 100% эффективный.