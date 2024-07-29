В свете последних исследований, проведенных учеными из Университета Пердью (США), стало известно, что изменения климата могут привести к появлению регионов со смертельно опасной жарой. Эти данные опубликовал CNN в понедельник, 29 июля.

Исследователи использовали моделирование для анализа климатических изменений и тепловых волн, которые уже ощущаются в различных частях мира. Особое внимание в исследовании уделено территориям, которые в ближайшем будущем могут стать непригодными для жизни из-за экстремальных погодных условий.

Согласно выводам ученых, наиболее уязвимыми являются Западная Африка и Южная Азия. Эти регионы характеризуются высокой плотностью населения и недостаточным доступом к средствам обеспечения комфортной температуры. Кроме того, в некоторых штатах США, в частности, на Среднем Западе, прогнозируются экстремальные условия влажной жары.

Мировая организация здравоохранения предостерегает, что жара уже является причиной смерти почти полумиллиона человек ежегодно. Бхарат Венкат, руководитель лаборатории тепловых исследований в Калифорнийском университете, подчеркивает, что общественность серьезно недооценивает текущую угрозу.

Ученые призывают к более активным действиям в области экологии и климата. Они особо акцентируют внимание на ускоренном таянии ледников и подъеме уровня мирового океана, что может привести к затоплению больших городских агломераций. Эксперты настаивают на необходимости немедленных мер для решения этих критических проблем.