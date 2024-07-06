Международная группа ученых провела серию исследований и выяснила, как группа крови влияет на характер и когнитивные способности людей.

Так, анализ крови и проводимый одновременно с ним тест на IQ показали, что самыми глупыми являются обладатели четвертой группы.

По мнению экспертов, связано это с особыми генетическими характеристиками, которые снижают когнитивные способности. Другая группа ученых выдвигает гипотезу, что низкий уровень интеллекта связан с наличием в крови четвертой группы белков, которые негативно влияют на мозг.

Впрочем, многие специалисты считают, что никакой связи между группой крови и интеллектом не существует. По их мнению, когнитивные способности зависят от совсем других факторов. В том числе, и от самого человек и его стремления к развитию.