Избранный президент США Дональд Трамп выступил с призывом к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров. Свою позицию он изложил в посте на платформе Truth Social, подчеркнув, что продолжение конфликта грозит ещё большими человеческими и экономическими потерями.

По словам Трампа, украинские власти уже готовы к поиску компромисса с Россией для остановки военных действий. Он выразил обеспокоенность тем, что дальнейшая эскалация может перерасти в более масштабный кризис.

“Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается. Если это продолжится, последствия могут оказаться гораздо хуже”, — написал политик.

Трамп также упомянул события в Сирии, отметив, что ситуация в этой стране стала дополнительным фактором в его призыве к миру. Он заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул свою страну, а Россия, ранее активно поддерживавшая сирийский режим, теперь сосредоточила своё внимание на Украине. По мнению Трампа, участие России в украинском конфликте ослабляет её влияние в других регионах, включая Ближний Восток.

Особое внимание Трамп уделил текущему состоянию России и Ирана. Он считает, что обе страны испытывают значительные трудности: Россия — из-за экономических последствий войны и санкций, Иран — из-за усиливающихся военных действий Израиля. “И Россия, и Иран находятся в ослабленном состоянии”, — заявил Трамп, добавив, что в этих условиях Владимир Зеленский и украинская сторона также заинтересованы в достижении договорённости.

В завершении поста Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования. Он отметил, что хорошо знаком с российским президентом Владимиром Путиным и считает, что сейчас настало время для его решительных действий. “Китай может помочь. Мир ждёт!” — такими словами Трамп завершил своё обращение, призывая международное сообщество к участию в процессе установления мира.