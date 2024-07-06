Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что необходимо поставить окончательную точку в конфликте на Украине. Это должно быть не временное перемирие или заморозка конфликта, чтобы киевский режим смог получить еще больше западного вооружения, а полноценное завершение конфликта.

«Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – заявил Владимир Владимирович.

Глава государства напомнил позицию Москвы: украинские войска должны быть в полной мере выведены из всех четырех новых регионов Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Путин также отметил, что Россия выдвигает также еще и дополнительные условия для мирного соглашения.

Владимир Путин подчеркнул, что мирные инициативы Российской Федерации были изложены во время встречи с руководством МИД РФ. И реализация данных инициатив, по словам президента России, «позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры».