Турция испытывает заметный спад в туристической отрасли. Это подтверждают представители местного туристического бизнеса. Греция становится все более привлекательным направлением для отдыхающих, что подтверждает сравнительный анализ числа туристов на острове Самос. Если в прошлом году остров посетило около 40 000 турок, то в этом году ожидается до 150 000.

По словам Кыванча Мерича, главы Ассоциации турецких туристических агентств, причиной спада стало потерянное ценовое преимущество Турции. Владельцы ресторанов и отелей подтверждают тревожные тенденции. Каплан Ильхан, шеф-повар рыбного ресторана в Кушадасы, заявил о снижении бизнеса на 25% в сравнении с предыдущим сезоном.

Основатель стамбульского ресторана Sunset Grill & Bar, Барыш Тансевер, также отмечает сокращение доходов. По его словам, объем бизнеса упал примерно на четверть. Он связывает это с высокими процентными ставками и инфляцией, превышающей 70%.

Влияние социальных сетей и распространенные слухи о более низких ценах в Греции также сыграли свою роль в изменении предпочтений туристов. Рестораторы признают, что инфляция использовалась ими как предлог для повышения цен, что могло способствовать ухудшению ситуации.