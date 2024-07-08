В Сочи аренда жилья и номера в отелях весьма дорого обходятся, поэтому многим отдыхающим приходится экономить. Они живут в трейлерах или на парковках, вернувшись к давней и проверенной практике отдыха “дикарями”.

Но не только высокие цены на жилье возмущают в этом году туристов. Многие из них жалуются на полное отсутствие в Сочи бесплатных туалетов. В многочисленных модулях, расставленных по городу, нужно заплатить 30 рублей, чтобы справить нужду. Бесплатные же модули, которые имеются практически везде, всегда закрыты.

“Люди сейчас экономят, денег нет, то есть где-то там по углам ходят, гадят. Так в бесплатный туалет люди бы ходили. А так пытаются зайти куда-нибудь в кафешку, там что-то недорогое взять, чтобы бесплатно сходить в туалет”, — рассказал недовольный местный житель.

Не пускают в туалеты и в кафе или ресторанах. Чтобы туда попасть, нужно иметь чек о сделанной покупке. Поэтому приходится заказывать хоть что-нибудь самое дешевое, чтобы воспользоваться туалетом.