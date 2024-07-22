Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что самыми дорогими для отдыха местами стали Мальдивы и Турция. При этом она отметила, что речь идет в основном о пятизвездочных отелях с высококачественным сервисом и системой “все включено”.

Именно это систему чаще выбирают зажиточные россияне, цены на отдых начинаются с 500 тысяч рублей и практически не имеют верхней планки. Кто-то выбирает туры за 2 миллиона, кто-то готов заплатить и пять, приводит слова блогера портал News.ru.

Помимо проживания, нужно учитывать еще и авиаперелет, который входит в стоимость тура. Если речь идет о каком-то регулярном рейсе бизнес-класса или полете на небольшой воздушной машине, стоимость возрастает раза в полтора.

В Турции вполне можно выбрать варианты для отдыха среднего уровня по приемлемой цене. Но если речь идет о вилле со службой консьержей, с личным поваром, то это уже премиум-класс, который обходится примерно в 10 миллионов рублей.